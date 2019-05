Bijzonder verzoek aan politie Ommen: drankrijder wil graag cel in vanwege vriendin

Geen extra regeling voor nieuwe koelkast Ommer minima

19 mei Ommer minima krijgen niet de mogelijkheid een nieuwe koelkast of wasmachine aan te schaffen via een zogenaamde witgoedregeling. Dat is helemaal niet nodig volgens het college van burgemeester en wethouders, omdat er genoeg andere regelingen zijn om dergelijke huishoudelijke apparatuur tegen een betaalbaar bedrag - en soms zelfs met een dichte portemonnee - aan te schaffen.