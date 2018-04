‘Binnen drie weken duidelijkheid over verbreding N36’

Geschiedenis van Kamp Erika ontrafeld

8 april Jaren werkte Wim Grootenhuis (79) aan het verhaal van Kamp Erika en kamp Erica in Ommen. Hij woonde als kind in de oorlogsjaren dichtbij, en heeft jaren onderzoek gedaan om de ware feiten over het kamp en de incidenten eromheen boven tafel te krijgen. Op 11 april, de dag dat Ommen bevrijd werd, wordt het boek gepresenteerd.