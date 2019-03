Binnenkort duidelijkheid voor medewerkers Samen Doen-team Ommen

Water Natuurlijk krijgt meeste stemmen bij verkiezin­gen Vechtstro­men

21 maart Water Natuurlijk heeft de meeste stemmen gekregen bij de verkiezingen voor het waterschap Vechtstromen en komt met zes zetels in het algemeen bestuur. Dat is één zetel meer dan in 2013, toen de ingezetenen van dit in 2014 gevormde waterschap voor het laatst mochten stemmen voor een nieuw waterschapsbestuur. Watergraaf Stefan Kuks van waterschap Vechtstromen maakte vanmiddag in Almelo de voorlopige uitslag van de verkiezingen bekend.