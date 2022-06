Boer Bas uit Lemele verbouwt lupinebonen: nu nog de consument lekker maken

Van een kleurrijke bloemenzee naar een salade met gele bonen, op bezoek bij de biologische boerderij van Bas Tempert in Lemele is zijn verbouwde lupine te zien en te proeven. Andere boeren en belangstellenden luisteren aandachtig. ,,Ik was op zoek naar een gewas om de bodem mee te verrijken, daar is lupine heel geschikt voor”, legt Tempert uit in het veld. ,,Zo’n vlinderbloemig gewas werkt als een soort stikstoffabriekje: de bloem vangt stikstof op uit de lucht en stopt het in de grond.”