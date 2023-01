Boerenmarkt in Vilsteren trapt bijzonder jaar af met editie vol winterkost

Henry (57) sloopt omstreden varkens­stal­len voor komst Raalter landgoed: ‘Mooi nalaten­schap voor omgeving’

Van omstreden mega-varkensstallen van varkensbaron Straathof naar een landgoed met dertien woningen. Henry Franken (57) uit Wesepe staat op het punt om een bijzonder project in te dienen bij de gemeente Raalte. Op de plek vlakbij Kruispunt Bos in Raalte, midden in de blubber, doet de grondeigenaar voor het eerst zijn plannen uit de doeken. ,,We brengen de natuur terug naar situatie uit het jaar 1900.’’

