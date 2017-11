Boetes, werkstraffen en vrijspraak na knokpartij in Zaal Dijk

Het zevental moest zich twee weken geleden verantwoorden voor hun aandeel in ongeregeldheden in het uitgaanscentrum. Die hadden plaats op 29 december 2015 tijdens een Goud van Oud feest. De vlam sloeg in de pan in de skihut. De directe aanleiding was het gooien met bier maar onderhuids waren er spanningen tussen een van de verdachten en de groep mensen rond haar ex-vriend, ook aanwezig in de discotheek. Er ontstond het nodige duw- en trekwerk waarbij door verschillende vrouwelijke verdachten geslagen of gestompt werd.