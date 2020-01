Bomen en parkeerplaatsen langs N48 wijken voor fietstunnel naar Ommen en extra rijstroken

Twee keer twee rijstroken

Tussen Varsen en de afslag Balkerweg, en vanaf de andere kant tussen de rotonde met de N36 en de afrit Balkerweg, wordt de N48 verbreed met een zogeheten ‘weefvak’. Per rijrichting zijn er straks twee rijstroken, waarvan de rechter rijstrook uiteindelijk overgaat in de op- of afrit. In de plannen voor de Vechtdal Verbinding vormt de Balkerweg de hoofdtoegang van de gemeente Ommen. Bij de op- en afritten naar en van die Balkerweg worden aan weerszijden van de N48 twee rotondes aangelegd om de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren. Het viaduct over de Balkerweg blijft zoals het nu is.