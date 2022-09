Bomenstichting ziet strijd om Amerikaanse eik in Ommen als exemplarisch voor Nederland en stapt naar rechter

Man (28) valt uit reuzenrad in Ommen: ‘Ongeval aan zichzelf te wijten’

Bij een val van een reuzenrad in Ommen is een 28-jarige man gewond geraakt. Terwijl het reuzenrad de laatste rondjes draaide in de nacht van woensdag op donderdag, is de man naar verluidt via een dranghek naar een van de gondels geklommen.

19 augustus