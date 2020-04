Bostheater Ommen mist De Dijk en Golden Earring en twijfelt over Danny Vera en Edwin Evers

Video Benny heeft alleen zijn kleren nog na verwoesten­de brand in rietgedek­te woonboerde­rij Lemele

20 april De mooiste kastanjeboom van Lemele staat er nog en even verderop huppelen twee paarden in de wei. Maar voor de rest is Benny Davenschot na de brand van zondagavond alles kwijt. Een vuurzee legde een rietgedekte woonboerderij in de as. Zelf ontsnapte hij aan de vlammen. ,,Maar wat een bende.”