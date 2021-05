Bostheaters in het Vechtdal mogen publiek ontvangen, maar houden de ‘deuren’ voorlopig dicht

N340 moet sneller en veiliger, maar in Dalfsen klinkt gemor: ‘Waarom nog meer verkeers­lich­ten?’

24 april De zijlijn van de N340 tussen Zwolle, Dalfsen en Ommen is de afgelopen maanden veranderd in een bouwput. Parallelwegen worden verbreed, ecoducten aangelegd, tunnels gegraven. Allemaal om de weg straks sneller en veiliger te maken. In Dalfsen wordt echter gemord, want daar komen er juist remmende verkeerslichten bij. Slibt de nieuwe Hessenweg straks niet weer opnieuw dicht?