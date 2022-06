Botbreuken in gezicht: man (19) ziekenhuis in geslagen tijdens stapavond in Lemele

Mantelzor­ger Ria heeft in Ommen plek om aan zichzelf te kunnen denken: ‘Even van automati­sche piloot af’

Mensen met beginnende dementieklachten en hun dierbaren zijn in Ommen elke maandagochtend welkom bij ontmoetingsplek Kom d’r in. Voor mantelzorger Ria Hulsman is het een wekelijks hoogtepunt. Het helpt haar het ernstige ongeluk van haar man te verwerken. ,,Nu pas stromen de tranen over mijn wangen tijdens boswandelingen.”

