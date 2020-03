Bouw museum Ommen kan starten, net als onderzoek naar herstel zaagmolen

Dat past bij het besluit van de raad van juni 2019 waarin het college van burgemeester en wethouders werd gevraagd om samen met de stichting Ommer Molens en het Cultuurhistorisch Centrum Ommen (CCO) te onderzoeken of Den Oordt omgebouwd kan worden tot een werkende zaagmolen. Die zaaginstallatie zou in de schuur van de monumentale molen moeten komen. Maar die is nu in gebruik als opslag voor het streekmuseum annex oudheidkamer, een ruimte van zo'n 110 vierkante meter die het CCO ook na de uitbreiding nodig heeft.

Verkennend onderzoek

Tijdens de bouw, waar CCO begin april graag mee wil starten, kan de zaagschuur gebruikt worden voor de opslag van spullen van het museum, stelt Johan Otten namens de Ommer molenstichting. Als die datum niet wordt gehaald dreigt de aannemer, die al vertraging heeft opgelopen, extra kosten bij CCO in rekening te brengen. In de loop van april begint de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed met een verkennend onderzoek naar de haalbaarheid van het ombouwen van de molen tot houtzagerij. Binnen een half jaar moet daar duidelijkheid over zijn. De monumentale status wordt waarschijnlijk niet aangetast, want de uit 1824 daterende molen werd gebouwd om bomen te zagen en was daarvoor ook tot 1949 in gebruik. Diverse originele onderdelen zijn ook nog aanwezig, zoals een krukas. Streven is een zaagvaardige molen in 2025.

Geen gemeentegeld

Volgens Otten wordt de financiering geen probleem, vermoedelijk hoeft de gemeente de portemonnee niet te trekken om de financiering mogelijk te maken. Een werkende zaagmolen is zeldzaam en daarom zijn daar volop subsidies en andere financiële bijdragen voor te werven, onder andere via de vereniging De Hollandsche Molen. Wel wordt de gemeente gevraagd om structurele bijdragen in de vorm van gevelde bomen. Per dag moeten één of twee boomstammen van maximaal zes meter lengte worden verzaagd.

Parkeerplaatsen weg

Als er inderdaad een houtzagerij gerealiseerd kan worden, moet het CCO om ruimtegebrek te voorkomen verder naar achteren uitbreiden. Dat zou kunnen door zes parkeerplaatsen aan het Beatrixplein op te heffen. Zo'n uitbouw kost maximaal 150.000 euro extra, wat 3750 euro per jaar aan vaste lasten kost.

Twee alternatieven