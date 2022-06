Bouw van historische Vechtzomp in Ommen ligt op schema, dankzij creatieve oplossingen

Kinderen (en ouders) kunnen ziekte even vergeten in Ommen: ‘Extra fijn om m’n dochter te zien genieten’

De tiende editie van de Vechtgenotenrit is zaterdag verreden in Ommen. Kinderen en hun ouders of verzorgers die binnen het gezin leven met kanker of de gevolgen van de ziekte, mogen een dag mee achterop motoren, trikes en in zijspannen op een route door Ommen en omstreken. De dag is geslaagd.

12 juni