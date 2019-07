Bouwers windpark Veenwieken openen hekken voor nieuwsgierigen

,,We streven naar goede contacten met de omgeving, bijvoorbeeld via de waarborgcommissie waarin omwonenden zitten, en daar past ook zo'n open dag bij’’, vertelt woordvoerder Matthijs Oppenhuizen van Pure Energie. ,,Direct-omwonenden hebben een brief ontvangen waarin ze worden uitgenodigd voor de rondleidingen, zij konden zich ook al met voorrang aanmelden. Nu nodigen we ook overige belangstellenden uit.’’ De bouw van het windpark is in volle gang. De tien windmolens krijgen een ashoogte van 98 meter en een tiphoogte van 149,5 meter, dat is het bovenste puntje van de wiek als die recht overeind staat. De tien molens wekken circa 70 tot 75 miljoen kilowattuur (kWh) per jaar op, voldoende stroom voor circa 23.000 tot 25.000 huishoudens (bij een gemiddeld verbruik van 3000 kWh per huishouden).

Lees ook Raedthuys wil windmolens Veenwieken combineren met zonnepark Lees meer

Hijskraan

Als de open dag wordt gehouden staan de eerste windmolens al overeind, andere zijn nog in aanbouw. Via de tijdelijke afrit van de N36 zijn afgelopen week de onderdelen aangevoerd voor de hijskraan, waarna de aanvoer volgt van de ‘torendelen’ van de eerste windmolens. Als de hijskraan is opgebouwd kan het op elkaar stapelen van de verschillende delen van de windmolens beginnen.

Zeven groepen

Deze open dag zijn er zeven rondleidingen over het bouwterrein, waarvoor steeds anderhalf uur wordt uitgetrokken. De eerste rondgang begint om 10.00 uur, de laatste groep vertrekt om 16.00 uur. Per rondleiding kunnen maximaal 22 bezoekers mee, vooraf aanmelden is verplicht. Verzamelpunt is café-restaurant De Bootsman, Coevorderweg 19 in Stegeren, waar deelnemers een kwartier voor de start van de rondleiding aanwezig moeten zijn. Vanaf De Bootsman worden bezoekers naar de windmolens gebracht, en na afloop ook weer terug.

Veiligheid