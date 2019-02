‘Brandveiligheid in Stadshaghen rammelt aan alle kanten’

Ook constateert Ommen dat er diverse deuren in de gemeenschappelijke ruimten niet zelfsluitend zijn, waardoor een brand eenvoudig kan uitbreiden. Zonder aanpassingen zou bij een eventuele brand het risico op meer slachtoffers groter zijn. De 87 appartementen van Residentie De Stadshaghen zijn gesitueerd in twee serviceflats, aan de westkant van het Ommer stadshart, omringd door een parkachtige tuin. Burgemeester Hans Vroomen: ,,Ik sta er rustig op in en wacht nu op een zienswijze van Stadshaghen. Daarvoor hebben ze twee weken de tijd.”

Duizend euro per overtreding, per woning

Door nu met dwangsom te dreigen - 1.000 per overtreding, per woning - wil Ommen de Vereniging van Eigenaren (VVE) van Stadshaghen dwingen zich aan de minimale brandveiligheidseisen die in het landelijke Bouwbesluit staan te houden. Die werd in 2012 opnieuw vastgesteld, en omvat alle bouwtechnische voorschriften waaraan woningen, kantoren, ziekenhuizen aan moeten voldoen. De gemeente heeft donderdag een brief opgesteld om de VVE op de hoogte te brengen. Maar die is nog niet binnen, laat de huismeester van Stadshaghen in de ontvangsthal van het complex weten. Hij verwijst voor een officiële reactie naar de Vereniging van Eigenaren, maar kan niet verhullen dat er onder de bewoners en het bestuur veel onvrede over de handelswijze van de gemeente Ommen is. ,,In 2011 is het appartementencomplex gerenoveerd, en was er niets aan de hand. Een jaar later klopt het dan ineens niet meer omdat de voorschriften veranderen. Raar.” Verder wil hij er weinig over zeggen, maar wel dat iedereen met plezier in de Stadshaghen woont. ,,Alle appartementen zijn gevuld.”

Voorgeschiedenis

In de uitvoerige brief die Ommen heeft opgesteld schetst het onder meer de voorgeschiedenis. Zo heeft over de voorschriften in april 2014 al een gesprek plaatsgevonden tussen de Veiligheidsregio IJsselland en de VVE. Daarin schermden de bewoners met de bij de bouw in 1968 verleende vergunning, waarna Ommen weer wees op het later genomen Bouwbesluit. Alles bleef zoals het was, waarna het bestuur van Stadshaghen in december van 2016 de gemeente meedeelde dat als er iets niet klopt aan de brandveiligheid in het appartementencomplex, het in hun ogen dan aan de gemeente is om dit aan te tonen en niet andersom. Na een nieuw gesprek tussen de brandweer, gemeente en Stadshaghen in het voorjaar van 2017 heeft Ommen door een aannemer en ingenieurs een rapport laten maken. Na een contra-expertise vanuit Stadshaghen, een brief vanuit de VVE waarin het schrijft dat er geen nieuwe verbouwingsplannen zijn en nieuw gesprek staan beide partijen inmiddels lijnrecht tegenover elkaar. Ommen is het getouwtrek zat en heeft nu een lijst met verbeterpunten aangeleverd.

Branddoorslag