Brandweer haalt bejaarde, dove kat Luca uit boom in Ommen

Vier lintjes voor actieve inwoners gemeente Ommen

26 april De Ommer burgemeester Hans Vroomen heeft vanochtend in de Carrousel aan vier inwoners van zijn gemeente een koninklijke onderscheiding uitgereikt. Diny Ekkelkamp-Kerkdijk, Frouwke Doezeman-Makkinga, Albert van der Vegt en Harry Woertink werden in het zonnetje gezet en benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.