Brandweer Lemelerveld rukt op windstille vrijdag uit voor ‘stormschade’

Directeur Imminkhoe­ve verbaasd over commotie rond Laarhuis Ommen

18 juni Directeur Esther van der Kooij van de Imminkhoeve is verbaasd over de commotie die is ontstaan rond de huisvesting van arbeidsmigranten in Het Laarhuis. ,,We praten hier wel over mensen. Vorige zomer hebben voor het eerst arbeidsmigranten in Het Laarhuis gezeten, gedurende zeven, acht weken. Dat is correct verlopen. Toen hoorden we ook dat de buren blij waren dat het pand bewoond was, omdat leegstand veel hangjongeren aantrekt. Het gaat hier om een tijdelijke oplossing, permanente bewoning voor arbeidsmigranten is hier absoluut niet aan de orde’’, verzekert Van der Kooij. Bij 'tijdelijk’ denkt ze aan een periode van ongeveer een half jaar.