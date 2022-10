Brandweer moet man uit auto bevrijden bij ongeluk in Ommen

Historica vertelt over invloed van kolonieman op Ommer­schans en Balkbrug

Historicus en schrijfster Angelie Sens geeft op vrijdag 16 september een lezing in de Reestkerk in Balkbrug over Johannes van den Bosch, oprichter van de Maatschappij van Weldadigheid. Hij opende tweehonderd jaar geleden een bedelaarsgesticht in Ommerschans, dat sinds 1819 al een strafkolonie was.

12 september