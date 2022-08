Brandweerspecialisten Overijssel opgepiept bij grote Zuid-Hollandse duinbrand: ‘Het was kruip-door-sluip-door’

Er woedt een grote natuurbrand helemaal in het westen van Zuid-Holland en daar wordt dan een gespecialiseerd team uit Overijssel voor opgepiept. Is dat logisch?

Pluim: ,,Vooralsnog is er maar één handcrew in Nederland. Men is bezig met de oprichting van een tweede team in het zuiden van het land. Het streven is dat team vanaf 1 april 2023 actief is. Tot die tijd dekken wij met de handcrew heel Nederland.”