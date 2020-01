Broer en zus Von Piekartz genomineerd voor sportverkiezing Ommen

Schoenen­win­kel Shoes by Stef gaat stoppen. ‘Ik heb er wakker van gelegen’

8:00 De posters met opheffingsverkoop liggen al klaar en buiten kijken mensen naar het affiche op het raam. Shoes by Stef in het centrum van Ommen gaat stoppen. Voor eigenaresse Stephanie Bruin een moeilijke beslissing, want zij zag haar winkel als haar kindje. Echter na twee en een half jaar concludeert ze dat er te veel factoren zijn die haar tegenwerken. Dat Ommen, het centrum en de gemeente zoekende is, is volgens haar één van die factoren.