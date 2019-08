Bruuthus, de rauwe gitaarrand van Salland en het Vechtdal

Vinken­buurt broedt op invulling leegstaan­de school en dorpsplan

13 augustus De sluiting van de openbare basisschool in Vinkenbuurt is een groot gemis, maar biedt ook kansen. Daarom is vanuit de inwoners van deze Ommer buurtschap een werkgroep centrumvisie gevormd, die nadenkt over een nieuwe invulling van deze plek. Zoals woningbouw voor senioren en starters, en ruimte voor kleine bedrijfjes.