Buiten fietsen verkopen bij Veurink in Ommen

Ook rel­len-plan­nen in Ommen, burgemees­ter roept op: ‘Blijf thuis’

28 januari Politie en de gemeente Ommen hebben signalen binnengekregen dat jongeren zaterdag tegen de coronaregels in het centrum van Ommen zouden willen protesteren. Jongeren zouden in sociale media oproepen tot rellen zoals die in andere steden in het land er de afgelopen dagen waren.