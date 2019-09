Bultje, Bibi en Wolfje protesteren tegen hogere Ommer toeristentax; definitief besluit bij begroting in november

updateBultje, Bibi en Wolfje staan schouder aan schouder in de hal van het Ommer gemeentehuis vóór het begin van de raadsvergadering. De mascottes van de campings Beerze Bulten en de Kleine Wolf protesteren deze avond samen met Ommer campingbazen tegen de dreigende verhoging van de toeristenbelasting. In 2020 wil de gemeente die belasting verhogen van 1,00 naar 1,10 euro per persoon per overnachting.

De Ommer recreatiebedrijven zijn bang dat Ommen zich hiermee uit de markt prijst en hebben dat twee weken geleden in de raadscommissie ook al aan de politiek laten weten. Gerrit-Jan Hagedoorn van recreatiepark de Beerze Bulten sprak toen mede namens zijn collega's in. Nu staat hij met een vijftiental recreatieondernemers en medewerkers en de drie mascottes met allerlei protestborden. Ze zijn boos op de gemeente omdat ze recentelijk niet zijn geïnformeerd over de verhoging van de toeristenbelasting met 10 procent. En dat terwijl de eerste boekingen voor 2020 al zijn gedaan, elk jaar kan vanaf 1 juli gereserveerd worden voor het volgende seizoen. ,,Het college beroept zich in het belastingplan, waarin de verhoging vermeld wordt, op een brief die de ondernemers nooit ontvangen hebben. Waarschijnlijk is die brief helemaal niet verstuurd’’, legt Gerrit-Jan Hagedoorn uit. ,,De forensenbelasting is verlaagd, de hondenbelasting is afgeschaft en nu mag de toerist de kas van de gemeente spekken. De opbrengst van de toeristenbelasting in Ommen verdwijnt rechtstreeks in de algemene middelen van de gemeente Ommen en daar ziet de toerist niets van terug.”

Volledig scherm De mascottes Wolfje, Bultje en Bibi protesteren mee tegen de hogere toeristentax. Links Gerrit-Jan Hagedoorn van de Beerze Bulten. © Benny Koerhuis

Boetekleed

Of de brieven wel of niet verstuurd zijn wordt tijdens de raadsvergadering niet duidelijk, wel trekt wethouder recreatie en toerisme Leo Bongers tijdens het debat in de raad het boetekleed aan voor het niet informeren van het Toeristisch Platform Ommen. ,,Ik was te laat, het belastingplan met de voorgenomen verhoging lag er al. Daar ben ik verantwoordelijk voor, heel jammer. Het spijt me, ik hoop dat we samen met de toeristische sector verder kunnen en een constructieve weg kunnen vinden.’’ Volgens wethouder Ko Scheele, met gemeentelijke belastingen in zijn portefeuille, was in 2015 al met de sector afgesproken dat de toeristenbelasting niet jaarlijks met een paar cent omhoog zou gaan, maar over een paar jaar zou worden afgerond op een stuiver of een dubbeltje. ,,De sector wist wel degelijk van een inflatieverhoging per 2020.’’ Bij de begrotingsvergadering van november beslist de gemeenteraad definitief of de toeristenbelasting naar 1,10 euro stijgt, of op het huidige tarief blijft.

RECRON wil differentiatie

Ook de RECRON, de overkoepelende organisatie van recreatieondernemingen, sluit zich aan bij de kritiek van de Ommer campingbazen. In twee brieven aan de individuele raadsleden heeft directeur Martin Maassen van RECRON Overijssel, tevens voorzitter van Gastvrij Overijssel waar het Toeristisch Platform Ommen onder valt, bezwaar aangetekend tegen de verhoging. ,,Ommen wordt met de voorgestelde verhoging voor de gasten op campings en in groepsaccommodaties de duurste gemeente van Overijssel.’’ Daarom pleit de RECRON voor differentiatie in het tarief van de toeristentax, waarbij gasten van hotels en bed & breakfast meer per overnachting gaan betalen dan kampeerders en bezoekers van groepsaccommodaties. Een motie van de collegepartijen ChristenUnie en LPO en de PvdA om met de toerismesector te praten over zo'n differentiatie wordt door de voltallige raad aangenomen. Ook wethouder Scheele vindt dat een goed idee.

Hogere inkomsten

RECRON Overijssel wijst er ook op dat Ommen de afgelopen jaren al meer geld heeft verdiend met het huidige tarief van de toeristenbelasting. ,,De kampeer- en bungalowsector heeft in 2018 een mooi seizoen gedraaid. Ook 2019 lijkt, als je een ‘rondje langs de velden’ maakt, een mooi, toeristisch jaar te zijn met wederom een plus in de bezetting. Twee mooie jaren leiden ook tot hogere inkomsten toeristenbelasting. Daarmee is de noodzaak om het tarief te verhogen zeer discutabel.’’

Duimpjes omlaag