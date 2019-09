Bultje en Wolfje zijn boos over hogere Ommer toeristentax

De mascottes Bultje en Wolfje protesteren vanavond samen met Ommer campingbazen vóór het begin van de raadsvergadering tegen de dreigende verhoging van de toeristenbelasting. In 2020 wil de gemeente die belasting verhogen van 1,00 naar 1,10 euro per persoon per overnachting.

De Ommer recreatiebedrijven zijn bang dat Ommen zich hiermee uit de markt prijst en hebben dat twee weken geleden in de raadscommissie ook al aan de politiek laten weten. Gerrit-Jan Hagedoorn van recreatiepark de Beerze Bulten sprak toen mede namens zijn collega's in.

Niet geïnformeerd

De recreatie-ondernemers uit Ommen zijn boos op de gemeente omdat ze recentelijk niet zijn geïnformeerd over de verhoging van de toeristenbelasting met 10 procent. ,,Het college beroept zich in het belastingplan, waarin de verhoging vermeld wordt, op een brief die de ondernemers nooit ontvangen hebben. Waarschijnlijk is die brief helemaal niet verstuurd’’, legt Gerrit-Jan Hagedoorn uit. ,,De forensenbelasting is verlaagd, de hondenbelasting is afgeschaft en nu mag de toerist de kas van de gemeente spekken. De opbrengst van de toeristenbelasting in Ommen verdwijnt rechtstreeks in de algemene middelen van de gemeente Ommen en daar ziet de toerist niets van terug.”

Wolfje en Bultje

De raad neemt vanavond een besluit over de gemeentelijke belastingen voor de komende jaren. Om met name de coalitiepartijen nog op andere gedachten te brengen verzamelen de recreatie-ondernemers zich voordat de raadsvergadering om 19.30 uur begint met de mascottes ‘Wolfje’ van de Kleine Wolf en ‘Bultje’ van de Beerze Bulten op het plein voor het gemeentehuis. Ze roepen de raadsleden op om tegen het voorstel van het college van B en W te stemmen.

Duimpjes omlaag

Meerdere campinghouders hebben hun gasten en volgers ook gevraagd om via sociale media hun ongenoegen kenbaar te maken over de voorgestelde verhoging van de toeristentax, met een omgekeerd duimpje. De Koeksebelt verzamelde zo meer dan honderd negatieve reacties op de stijging.

Bezwaar RECRON

Ook de RECRON, de overkoepelende organisatie van recreatieondernemingen, sluit zich aan bij de kritiek van de Ommer campingbazen. In twee brieven aan de individuele raadsleden heeft directeur Martin Maassen van RECRON Overijssel, tevens voorzitter van Gastvrij Overijssel waar het Toeristisch Platform Ommen onder valt, bezwaar aangetekend tegen de verhoging. ,,Tijdens de behandeling van het belastingplan in de raad werd door de wethouder financiën opgemerkt dat de ondernemers al in het begin van dit jaar op de hoogte waren gesteld van het voornemen om de toeristenbelasting met 10% te verhogen. Duidelijk is dat dit niet het geval is geweest. Er is noch schriftelijk, noch in het Toeristisch Platform aangegeven dat dit voornemen er lag’’, schrijft Maassen. ,,Ommen wordt met de voorgestelde verhoging voor de gasten op campings en in groepsaccommodaties de duurste gemeente van Overijssel.’’

Verschillende tarieven