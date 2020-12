Buren brug Junne boos over gebrek aan inspraak: ‘klankbordgroep is voor de bühne’

‘Ommen geeft met bomenkap voor nieuwe school een slecht voorbeeld’

9:37 Voor de bouw van een nieuwe school in Ommen zijn vijftig bomen ongenadig naar de vlakte gehaald. Terwijl de kinderen in de lokalen les krijgen over klimaat en stikstofproblemen, zien ze vanachter het raam hoe de kettingzaag in de natuur wordt gezet. Dat gaat buurtbewoner Teun Groothedde te ver, maar zijn beklag vond geen gehoor. ,,Daar gaat het goede voorbeeld als overheid.”