Buren content met bouwplan Beerzerveld, niet met overlast arbeidsmigranten

In december klaagden omwonenden al over overlast door 's avonds en in de weekeinden bij mooi weer in de buurt rondslenterende Roemeense arbeidsmigranten die in panden van Hutten wonen. Dat gebeurde bij de behandeling van een ‘totaalplan’ van Hutten Vastgoed voor de percelen Westerweg 4 tot en met 8d en Kloosterdijk 50 tot en met 64a in Beerzerveld, tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad. Naar aanleiding van die pittige kritiek uit de buurt stelde Hutten in overleg met de gemeente Ommen zijn plannen bij: geen verbouwing van partycentrum Content tot hotel-pension met twaalf kamers en 24 bedden, maar nieuwbouw van maximaal vijf woningen (één vrijstaande woning, één tweekapper en één vrijstaande woning of tweekapper), en verbouwing van de oude bedrijfswoning van Content in het boerderijtje tot één woning. Het partycentrum wordt dan gesloopt, evenals het aanpalende oude pand met de karakteristieke ronde raampjes in de witte gevel.

Overlast

,,Dat plan voor woningen is hartstikke mooi’’, zegt Gerjan Heerkes woensdagavond tijdens de informatiebijeenkomst over de bijgestelde plannen in zaal Content. Heerkes, woonachtig aan de Westerweg, was in december een van de insprekers tegen de pensionplannen. Maar als Herman Hutten openhartig vertelt dat hij nog steeds hoopt op groen licht van de gemeente om wel arbeidsmigranten te mogen huisvesten in de kantoren van zijn bedrijfspanden aan de Kloosterdijk 62 en 64, protesteert Heerkes. ,,We hebben last van die mensen, breng ze als het kan ergens anders onder. Afgelopen weekend liepen ze met dat mooie weer al weer voor ons huis langs, op slippers met een fles bier in de hand.’’ Andere buren beamen Heerkes’ woorden volmondig.

Bel mij

Hutten roept buurtbewoners op meteen contact met hem op te nemen als er problemen zijn met Roemeense gastarbeiders die in zijn panden wonen. ,,Zij komen hier om zoveel mogelijk uren te draaien en zoveel mogelijk geld te verdienen. Maar er gelden wel strakke regels. Zo hebben ze corveedienst om zelf hun huis schoon te houden, wat we om de veertien dagen controleren. Ze mogen zich niet vervelend gedragen, vanaf middernacht mogen ze bijvoorbeeld geen herrie meer maken. Buren moeten geen last van hen hebben. Bij calamiteiten bel mij, ik ben 24 uur per dag bereikbaar en woon zelf ook in de buurt. Het klinkt hard maar ik kan er meteen iets aan doen, ik wil de vrede in de buurt bewaren’’, betoogt Hutten, die een voorbeeld noemt waarbij een Roemeen met een ‘enkele reis’ werd weggestuurd. ,,Dat klopt, Herman reageert meteen’’, beaamt buurman Roel Botter, ,,maar het is echt geen pretje er naast te wonen.’’

Dertig Roemenen

Dertig Roemenen zijn momenteel gehuisvest in meerdere woningen van Herman Hutten op bedrijventerrein Kloosterdijk, vertelt de vastgoedeigenaar uit Beerzerveld. De helft van hen huist in een aan het Almelose detacheringsbedrijf Marquette verhuurde woning aan de Westerweg 4. Daar dichtbij, op de huidige parkeerplaats op de hoek met de Kloosterdijk, wil Hutten nog een woning met mogelijkheid voor een bedrijf aan huis bouwen. Daarbij worden de rooilijnen van de omringende gebouwen aangehouden, zodat fietsers en andere verkeersdeelnemers goed zicht op elkaar houden op de drukke kruising van beide wegen en de brug over het Kanaal Almelo-De Haandrik. Achter het door Hutten aan metaalbedrijf BOMA verkochte pand Kloosterdijk 60 is ruimte voor uitbreiding van dit bedrijf, of mag een bedrijfsverzamelgebouw gerealiseerd worden.

Weinig kans