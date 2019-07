Buren leggen bouwers windpark Veenwieken geen strobreed in de weg, wel verzet tegen dreigend zonnepark

Omwonenden van windpark Veenwieken vochten lang tegen de komst van tien windmolens in hun ‘achtertuin’, maar nadat de Raad van State groen licht gaf leggen ze de bouwers geen strobreed in de weg. Dat benadrukt Gert Piening namens de buren. Wel blijven ze strijden tegen dreigende dubbele overlast, want Raedthuys Pure Energie heeft ook - weliswaar nog prille - plannen voor een groot zonnepark te midden van windmolens.

Piening meldt zich naar aanleiding van berichtgeving over de aanleg van windpark de Veenwieken vorige week in de Stentor. In dat artikel, met als kop ‘Dreiging maakt bouwers windmolens voorzichtig’ wordt ingehaakt op bedreiging van initiatiefnemers voor en bouwers van windmolenparken in Noord-Nederland, waarvoor ook verdachten zijn opgepakt. ,,Als omwonenden van de Veenwieken vonden we dat wat tendentieus, lezers denken misschien al gauw dat wij de bouwers ook bedreigen. Maar wij zijn echt brave burgers hoor, en werken nu coöperatief mee.’’ De buren hebben na een jarenlang durend juridisch steekspel de spreekwoordelijke strijdbijl begraven. ,,We zijn niet blij met die windmolens, het landschappelijk aanzien wordt verwoest. Maar we hebben hun komst niet kunnen voorkomen, dit overkomt ons nu en daarmee is het klaar.’’ De in 2013 gelanceerde plannen van initiatiefnemers De Wieken BV en Raedthuys Pure Energie voor vijf windmolens op Ommer grondgebied en vijf op Hardenbergse bodem ten zuiden van Dedemsvaart, kregen eind 2017 groen licht van de Raad van State. Die verklaarde bezwaren ongegrond van enkele omwonenden èn van de gemeente Ommen, die windturbines slecht vond voor het toerisme en de leefbaarheid. ,,Sindsdien leggen we de bouwers geen strobreed in de weg. Die mensen doen gewoon hun werk en kunnen er ook niks aan doen’’, stelt Piening. Raedthuys-woordvoerder Matthijs Oppenhuizen beaamt dat de contacten met de buurt goed zijn. ,,We gaan normaal met elkaar om, als er een keer iets fout gaat bijvoorbeeld met het transport van de onderdelen lossen we dat in goed overleg op.’’

Geen zonnepark

Maar Piening en zo’n veertig, vijftig buren verzetten zich wel tegen aanvullende plannen van Raedthuys Pure Energie voor een twintig hectare groot zonnepark onder de twee meest zuidelijk geplande windmolens. ,,De eigenaar van die grond wil daar aan meewerken, maar de andere buurtbewoners zijn tegen’’, zegt Piening. ,,We hebben daar met onze ‘kerngroep’ ook een handtekeningenactie tegen gehouden. Die lijst is door zo'n veertig tot vijftig buren ondertekend en aangeboden aan wethouder Jaspers Faijer. Maar hij wilde er geen pers bij, dat is vooraf bedongen. Een week later heeft hij wel de eerste paal geslagen voor de bouw van het windmolenpark, dus blijkbaar is de gemeente Ommen helemaal om.’’

Hoffelijke weg

Dat verhaal ligt echter genuanceerder, legt Bart Jaspers Faijer uit. ,,De komende maanden wordt in de gemeenteraad nog gesproken over het beleid rond zonneparken, waarbij nu de voorkeur bestaat om eerst zonnepanelen op daken te leggen en daarna pas op landbouwgrond. Die discussie wil ik onafhankelijk kunnen voeren, en daarom wilde ik niet meewerken aan een eventuele mediacampagne van de tegenstanders van dit zonnepark. Verder heb ik de actievoerders aangeraden om de 'hoffelijke weg’ te volgen en eerst rechtstreeks contact op te nemen met de initiatiefnemer, Raedthuys Pure Energie. Want er is nog geen vergunning aangevraagd, en zelfs nog geen principe-verzoek ingediend. De gemeente is nog lang niet aan zet.’’

Meeprofiteren