Buren Reggehuus vragen Ommen weer overlast arbeidsmigranten aan te pakken: Park Wildthout oplossing?

OM: leraar Ommen vergrijpt zich jaren terug aan 15-jarige leerlinge

Een leraar van een school in Ommen haalde in 1996 een toen 15-jarige leerlinge in huis en zou haar maandenlang meerdere keren per week verkracht hebben. Pas vele jaren later durfde de vrouw met het verhaal naar buiten te komen, bleek dinsdag op de strafzaak.

8 maart