Burgemeester Hans Vroomen van Ommen meldt zich voor tweede termijn: raadsleden onderzoeken herbenoeming

Krijgt burgemeester Hans Vroomen van de gemeente Ommen een nieuwe termijn? Over die vraag gaat een door de raad ingestelde vertrouwenscommissie zich buigen. Vroomen (CDA) is sinds 2017 de burgemeester van Ommen en zijn termijn loopt eind dit jaar af. Wat hemzelf betreft blijft hij op zijn post, de burgemeester heeft aangegeven voor herbenoeming in aanmerking te willen komen.

Hans Vroomen (60) begon op 18 december 2017 als burgemeester van de gemeente Ommen. Het afgelopen jaar was er veel te doen over het besluit 48 alleenstaande minderjarige vluchtelingen op te vangen in hotel Paping. Daarover zei de burgemeester tegen de Stentor: ,,We wilden zorgvuldigheid, de regie in handen over asielopvang. Dat is doorkruist. Het was een ingewikkelde afweging.”

Proces van herbenoeming

De vertrouwenscommissie die het herbenoemingsproces leidt is gisteravond ingesteld. Daarin neemt van iedere fractie één raadslid plaats. De eerste stappen van de commissie zijn naar Commisaris van de Koning, Andries Heidema. Die spreekt met de raadsleden over de werkwijze in de voorbereiding van de herbenoeming.

Het uitgangspunt voor het proces is de profielschets waarmee Vroomen in 2017 is geworven als burgemeester. Met behulp van verslagen van gesprekken tussen de burgemeester een fractieleiders stelt de commissie een document met bevindingen op. Dat verslag wordt vervolgens aan Vroomen voorgelegd.

Daarna is de raad aan de beurt: ook de gemeenteraadsleden krijgen de bevindingen onder ogen in een besloten vergadering. De raad besluit of er een aanbeveling wordt gedaan, de aanbeveling wordt daarna publiek gemaakt. Dit zal voor 1 augustus gebeurd zijn. Minister Hanke Bruins Slot, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, velt het eindoordeel over de herbenoeming.

Achtergrond Voorafgaand aan zijn burgemeesterschap was Vroomen, geboren in Eindhoven, gemeenteraadslid in Bodegraven. Vanaf 2009 tot 2013 was hij wethouder in dezelfde gemeente. De CDA-er was daarna bestuurslid bij de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en de Centrale Raad van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Volledig scherm Hans Vroomen bij zijn aantreden in 2017. © Gemeente Ommen