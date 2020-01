Burgemeester Ommen breekt lans voor boeren, bouwers en onderwijzers

Boerenprotest

Vroomen legde ook een verband met de vele protestacties van de afgelopen maanden. ,,We hebben sinds de zomer kunnen zien dat een groot aantal mensen - zoals boeren, onderwijzers en bouwers - ervaart dat zij niet serieus worden genomen. Serieus luisteren naar elkaar en echt met elkaar in gesprek gaan, is belangrijk als we onze vrije samenleving goed willen laten functioneren. Serieus nemen is overigens wel wat anders dan ‘gelijk geven of gelijk krijgen’. Democratie betekent ook, dat er andere keuzen gemaakt kunnen worden. Maar de keuze kan niet altijd ten nadele van de ander vallen. Ook dat gevoel mag niet ontstaan.’’