Burgemeester Verkerk van Ommen krijgt erekruis van de Huisorde van Oranje

Con­struc­tie­fou­ten oorzaak zwembadongeluk Carrousel

6:00 De risico's zijn niet voldoende ingeschat, de procedures zijn niet verlopen zoals had gemoeten en in de constructie van het zwembadplafond zijn fouten gemaakt. Dat zijn in het kort de belangrijkste conclusies uit het ongevalsonderzoek van Aboma naar het ongeluk met de vallende plafondplaten in zwembad De Carrousel in Ommen begin april van dit jaar.