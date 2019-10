Buurman boos dat Natuurmonumenten ondanks beroep bomen kapt op Ommer landgoed

video,,Het kwaad is nu geschied, de bomen zijn om. Teleurstellend dat Natuurmonumenten zo acteert.’’ Wim Lubbers is boos om de kap van achttien robuuste bomen op landgoed Eerde bij Ommen. Maandag gingen de bomen plat naast het beheerkantoor van Natuurmonumenten aan de Hammerweg, om de achttiende-eeuwse zichtas vanaf kasteel Eerde te herstellen.

Buurman Lubbers tekende in juni beroep aan tegen het besluit van de gemeente Ommen om de omgevingsvergunning te verlenen, maar vroeg de rechter niet om ‘uitstel van executie’. ,,We hebben de rechtbank inderdaad niet om uitstel gevraagd via een ‘voorlopige voorziening’, omdat we dachten dat Natuurmonumenten geen haast had en de behandeling van het beroep wel af zou wachten’’, legt de 59-jarige Lubbers uit.

,,Maar maandag begon de kap ineens. We hebben wel meteen gebeld met de gemeente. Een ambtenaar is nog ter plekke geweest maar toen bleken de bomen al niet meer te redden, omdat alle stammen al waren ingezaagd. Nu kijken we vanuit ons huis tegen een kale ruimte aan naast de kantoren van Natuurmonumenten.’’ Lubbers, die bijna twintig jaar geleden het huis met 2000 vierkante meter grond kocht, is verliefd geraakt op het eeuwenoude stuk natuur. ,,Ook de noaberschap hier is zó mooi, we willen hier nooit meer weg.’’

Eerde 2020

Al jaren strijdt hij tegen de plannen die Natuurmonumenten heeft om het landgoed weer in oude luister te herstellen, zoals het was rond 1715 toen het kasteel werd gebouwd door de familie Van Pallandt. Met tuin en park die zijn aangelegd volgens het Frans classicisme, met strakke symmetrische afmetingen, en allerlei zichtassen tussen het geboomte door.

Herstel van de belangrijkste zichtlijn, vanaf het kasteel dwars over de Hammerweg tot de 'woeste gronden’ met bos en hei die nu deel uitmaken van de boswachterij Ommen, is een van de laatste projecten van het ambitieuze plan ‘Eerde 2020'. Daarvoor moesten maandag zeven beuken en elf eiken wijken. Natuurmonumenten wil komend voorjaar 128 jonge eiken planten in een dubbele laan langs die herstelde zichtas.

Erfenis Van Pallandt

Lubbers betreurt het dat Natuurmonumenten koste wat het kost de strakke tuinarchitectuur uit de achttiende eeuw in ere wil herstellen, en niet het landgoed koestert dat de laatste baron Van Pallandt, Philip Dirk (1889-1979) tot bloei liet komen en uiteindelijk in delen aan de natuurvereniging verkocht. ,,De erfenis van Van Pallandt wordt nu verkwanseld.’’ Hij is boos om de overhaast uitgevoerde bomenkap, maar blijft toch lid van Natuurmonumenten. ,,Als lid kun je je stem laten blijven horen, anders heb je helemaal geen poot meer om op te staan.’’

Niet illegaal

In een reactie meldt een woordvoerder van de gemeente Ommen dat het beroep dat Lubbers met zijn echtgenote Ellen de Boer indiende tegen de goedkeuring van de omgevingsvergunning niet automatisch betekent dat de kap niet mag worden uitgevoerd: ,,Het aantekenen van beroep heeft geen opschortende werking voor de vergunning, dus is deze kap niet illegaal.’’

Wel haast geboden

Natuurmonumenten had wel degelijk haast met de uitvoering van de kap, omdat het plan ‘Eerde 2020' volgend jaar afgerond moet worden. ,,Anders zouden ook toegekende subsidies in gevaar komen’’, legt Dirk Rota, gebiedsmanager Salland van de vereniging tot natuurbehoud uit. ,,Het was maar de vraag of het beroep dit jaar nog wel door de rechtbank behandeld kon worden, dan zou je mogelijk zomaar in het broedseizoen kunnen belanden en dan kap je niet, dan moet je wachten tot het najaar en wordt het te kort dag. Nu hebben we nog zo'n drie maanden nodig om de kabels en leidingen te verleggen, waarna we de jonge bomen op tijd kunnen planten.’’