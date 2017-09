Buurman sluis Junne bang voor scheuren in zijn huis

De komende werkzaamheden bij de stuw Junne in het gelijknamige buurtschap vervullen buurman Willem Bruinink en zijn gezin met grote zorg. Want zullen er niet opnieuw scheuren ontstaan in zijn prachtige woning aan de Vecht, en wie gaat het herstel dan betalen?

Enigszins opgelucht verliet hij dinsdag de rechtszaal in Zwolle. Want het Waterschap Vechtstromen beloofde daar dat er eerst een zogenaamde nulmeting bij hem thuis wordt gedaan, waarbij onder meer foto’s gemaakt worden. En als het zware bouwverkeer dan eenmaal vertrokken is, kan Bruinink voor eventueel ontstane schade een beroep doen op het Waterschap.

,,Was daar nou een rechtszaak voor nodig'', verzucht Bruinink. Hij kreeg naar eigen zeggen eerder geen reactie op zijn verzoeken om informatie. Een paar jaar geleden heeft hij zijn huis voor een fiks bedrag moeten repareren. Scheuren als gevolg van jarenlang te zwaar vrachtverkeer over de brug, waartegen de gemeente niet is opgetreden. Het heeft hem, zegt hij, zo ongeveer een ton gekost en dan heeft hij nog veel zelf gedaan.

Zekerheid

Hij wil voor het werk begint met de aanleg van een sluis en het leggen van een nieuwe brug zekerheid over wie de mogelijke schade gaat betalen om later getouwtrek te voorkomen. Hij diende een bezwaar in op de omgevingsvergunning, die de gemeente in juni verleende aan het Waterschap. Het is in die vergunning volgens hem onduidelijk hoeveel ton er straks over de brug mag. Maar hij was te laat met zijn bezwaar, reden waarom B en W hem niet-ontvankelijk hebben verklaard.

Misleidend

Vandaar zijn gang naar de rechter. Hij wilde een bouwstop, tot zijn bezwaar is afgehandeld. Maar ook de rechter wees zijn verzoek af. In de publicatie in de krant stond op 21 juni dat er binnen zes weken bezwaar gemaakt kon worden. Maar het bleek te gaan om zes weken na het afgeven van de vergunning aan het Waterschap, en dat was op 6 juni. ‘Misleidend’, vindt de aanwonende.