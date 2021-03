Buurt is na N36 en windmolens klaar met landschapsvervuiling en tegen zonnepark De Veenwieken: ‘Alsof het hier het lelijkste plekje van Ommen is’

Wethouder Ommen houdt vast aan fietsroute via Kievit­straat: 'meest logisch’

12 februari Alle protesten en inspraakbeurten van aanwonenden ten spijt, houden burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen vast aan de aanleg van een veilige fietsroute door wijk De Dante via de Kievitstraat. Of de gemeenteraad daar op 4 maart ook voor kiest moet blijken. Meerdere fracties reageerden donderdagavond in de raadscommissie kritisch op het voorstel, maar als ze een alternatieve route via de Balkerweg willen opwaarderen zullen ze daarvoor zelf het initiatief voor moeten nemen.