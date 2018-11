Buurtbus botst achterop auto op Hammerweg in Ommen

video Kinderboer­de­rij Ommen vijf keer zo groot in 25 jaar

2 november Het is alweer 25 jaar geleden dat ‘Klazien uut Zalk’ in 1993 de stadsboerderij in Ommen opende. Voorzitter Egbert Meilink was er vanaf het begin bij. ,,Toen was het nog een klein boerderijtje midden in een nieuwbouwwijk. Nu zijn we vijf keer zo groot en zitten we op een landgoed.”