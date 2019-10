Buurtbus Vilsteren bereikt mijlpaal: mevrouw Siemons stapt als 10.000ste in

Buurtbus Vilsteren, de lijn tussen het treinstation van Dalfsen naar Ommen, heeft haar tienduizendste passagier sinds de oprichting in 2017 begroet. Mevrouw Siemons stapte in en werd verrast met een bos bloemen en een vervoersbewijs ter waarde van 25 euro. Rinie Henning is als een van de oprichters trots op de mijlpaal. ,,Onze chauffeurs zijn fantastisch.”

De buurtbus reed in april 2017 haar eerste ritje maar kende wat opstartperikelen, weet Henning nog goed. Met name omdat ‘het stukje bekendheid’ ontbrak. ,,Dat is logisch, want de mensen in de dorpen waar de bus stopt en het buitengebied waren helemaal niet meer gewend aan openbaar vervoer. Door mond-tot-mondreclame is dat toen verbeterd.” De aansluiting die Hessum, Vilsteren en sinds 2018 ook Lemele met de stations hebben worden met name als makkelijk gezien. ,,We zijn echt een dienstverlener. Als iemand op de route uit wil stappen, maar er is geen halte, dan kan dat toch. Stopt de chauffeur gewoon even.”

Chauffeurs met service

De buurtbusorganisatie heeft zo'n 40 chauffeurs, en als er eentje verhinderd is wordt dat overgenomen door een andere vrijwilliger. De bestuurders brengen bovendien keurig in kaart tot welke stroom de passagiers gerekend kunnen worden. Door simpelweg een babbeltje te maken tijdens een of meerdere van de dagelijkse acht pendelritjes. ,,Daarbij merken we dat de lijn steeds populairder wordt onder scholieren. Ook hier omdat de dienst goed aansluit bij het treinvervoer. Als de chauffeur een paar minuten op een van de twee stations moeten wachten omdat er net een trein aan komt, dan doet-ie dat.”