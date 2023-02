Café van Marcel en Irma is de laatste ontmoetingsplek in Lemele: ‘Als we stoppen is hier niks meer’

UPDATE/MET VIDEO Brandweer rukt massaal uit na rookontwik­ke­ling in woonzorg­cen­trum Hoge Es; bewoners tijdelijk uit het pand geëvacu­eerd

Er is zaterdagmiddag brand uitgebroken in woonzorglocatie De Hoge Es te Nijverdal. Vanwege de hevige rookontwikkeling is het verzorgingshuis ontruimd. Bij de brand zijn geen mensen gewond geraakt. Eén medewerker is door de ambulance nagekeken vanwege rookinhalatie.