Camera's, lussen, tellingen: Ommen overspoeld met verkeersonderzoeken

Wethouder Leo Bongers pakt de plattegrond van Ommen er nog maar eens bij, en heeft ‘verkeersregisseur’ Rik Bremmer daarbij aan zijn zijde. Ze wijzen op de kaart van oost naar west en van noord naar zuid. En naar de toegangswegen van de binnenstad, waar afgelopen zomer camera's zijn opgehangen om al het in- en uitgaande verkeer vast te leggen. Big Brother is watching you, lijkt het, en de wethouder is het daar niet mee oneens. ,,Als ik mijn boodschappen doe, dan word ik erover aangesproken. Mensen zien de camera's hangen, en vragen aan mij af of er geflitst wordt. En wat er met de gegevens wordt gedaan. Geen paniek, alle kentekeninformatie verdwijnt in de prullenbak.”