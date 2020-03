Campings in het Vechtdal sluiten vol twijfel de poort: wat mag nu wel en wat mag niet?

Ook taxichauf­feurs helpen een handje in Ommen

28 maart De dagelijkse ritjes naar Schiphol zijn er niet en ook groepen die naar een dagbesteding worden gebracht hebben geen taxi meer nodig. Het aantal ritten van vervoersbedrijf Steen in Ommen is de afgelopen periode gekelderd van 240 naar 50 per week. Eenzaamheid ligt op de loer, dus maken de taxichauffeurs zich verdienstelijk. ,,In Ommen helpen we waar nodig. We moeten het samen doen.”