Campings Ommen protesteren tegen hogere toeristentax

Recreatieondernemers protesteren tegen de verdere verhoging van de toeristenbelasting in de gemeente Ommen. In 2015 ging het tarief van tachtig eurocent naar een euro, in de jaren 2020 tot en met 2024 moeten toeristen tien cent meer betalen voor een overnachting op een camping of in een hotel. ,,Een verhoging van tien procent, daarmee prijst Ommen zich uit de markt’’, waarschuwt Gerrit-Jan Hagedoorn. De eigenaar van recreatiepark de Beerze Bulten praat mede namens zijn collega's.

Hagedoorn zit met enkele collega's in het Platform Recreatie, waarin vier keer per jaar wordt overlegd met Ommer ambtenaren en de wethouder die recreatie en toerisme in hun portefeuille hebben. Hij zegt dat de recreatiebedrijven niet tijdig zijn geïnformeerd over de hogere toeristenbelasting, waardoor in de prijslijst voor 2020 en de reserveringen die al vanaf juli voor het nieuwe jaar zijn gemaakt het oude tarief van een euro nog wordt gehanteerd.

,,We gaan die verhoging met 10 cent per nacht niet na factureren, dat oogt onprofessioneel en geeft ook veel administratieve rompslomp.’’ Woordvoerder Hagedoorn vraagt zich ook af waar de nieuwe verhoging voor nodig is. ,,Ommen heeft geen investeringen voor recreatie en toerisme gepland, en de afgelopen tijd heeft de gemeente drie miljoen euro aan haar reserves toegevoegd.’’ Een jaar of vier geleden was die noodzaak er wel, toen verkeerde Ommen in financieel zwaar weer en droeg ook de toeristische sector een steentje bij aan het noodzakelijke herstel. Dat leidde tot een verhoging van de toeristenbelasting met maar liefst 25 procent, tot één euro per persoon per overnachting.

Afronden

Wethouder financiën Ko Scheele legt uit dat met de recreatieondernemers is afgesproken dat Ommen inflatie doorberekent. Dat wordt niet elk jaar vertaald in een nieuw tarief met één of meer losse centen. In 2016 is de afspraak gemaakt dat de inflatiecorrectie enkele jaren wordt ‘opgespaard’, om het tarief daarna te verhogen met een ‘stuiver’ of een ‘dubbeltje’. Het huidige tarief verrekend met de inflatiecijfers sinds 2015 levert in 2020 een bedrag op van 1,08 euro. Dat wordt afgerond naar 1,10 euro, voor de jaren 2020 tot en met 2024. ,,In februari en december 2018 hebben we dat ook in brieven aan de recreatiebedrijven gemeld’’, aldus de wethouder. Hij beaamt dat de gemeentelijke schatkist momenteel beter gevuld is. ,,Maar we moeten het nog wel rustig aan doen.’’

Eén tarief