Caravankaravaan strijkt neer op campings in het Vechtdal: ‘Lachende mensen, blije kinderstemmen, maar denk aan corona!’

‘Hier zijn we dan, Bob en Babet. We maken samen héééél véééél pret!’ Onder een pakkend deuntje begroeten de twee animatiefiguren de lange stoet vakantiegangers die deze zaterdagmiddag de oprijlaan van camping De Kleine Wolf in Ommen opdraait. Het is meivakantie en die wordt in coronatijd door Nederland massaal in Nederland gevierd. Zoals in het Vechtdal, waar de jaarlijkse invasie met een bepaald soort gevoel van opwinding wordt beleefd. En die lijkt, zeker na een bijzonder campingjaar, nu nog net even groter.