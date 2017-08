Cigarboxfestival Ommen trekt 'speciaal' publiek

Nog geen duidelijkheid over terugkeer Nederlandse slachtoffers Barcelona

18:33 Er is door de artsen nog geen besluit genomen over de terugkeer van de drie Nederlanders die donderdag slachtoffer werden van de terreuraanslag in Barcelona. Volgens een woordvoerder van beide betrokken families overleggen de artsen in Spanje en Nederland over terugkeer maar is daar nog niets over te melden.