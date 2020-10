Cobra's in auto leiden naar wapens en 57 kilo illegaal vuurwerk in Ommen

Jongen (18) heeft in Zwartsluis vuurwerk in huis met slagkracht van 150 handgrana­ten

22 oktober De politie heeft maandag op drie afzonderlijke plekken in Genemuiden en Zwartsluis drie mannen opgepakt in verband met illegaal vuurwerk. Eén van hen bewaarde in zijn woning in Zwartsluis duizend illegale nitraatbommen en 150 stuks Cobra 6, waarvan de explosieve kracht vergelijkbaar is met een handgranaat.