Constructiefouten oorzaak zwembadongeluk Carrousel

De risico's zijn niet voldoende ingeschat, de procedures zijn niet verlopen zoals had gemoeten en in de constructie van het zwembadplafond zijn fouten gemaakt. Dat zijn in het kort de belangrijkste conclusies uit het ongevalsonderzoek van Aboma naar het ongeluk met de vallende plafondplaten in zwembad De Carrousel in Ommen begin april van dit jaar.

De dakbedekking en het isolatiemateriaal boven het zwembad werden toen vervangen omdat er sprake was van condensatie en vochtophoping in het isolatiepakket. De gemeente en de aannemer constateerden dat het werk aan de buitenkant van het gebouw geen risico's zou meebrengen voor gebruikers en werknemers binnen in het zwembad.

Schaafwonden

Maar toen... De dakbedekker was al acht weken aan het werk bovenop het pand toen op 5 april omstreeks 10.30 uur een deel van het systeemplafond naar beneden viel in het wedstrijdbad. Een zwemster werd geraakt door de vallende plafondplaten. Zij is op eigen gelegenheid naar de huisarts gegaan voor behandeling van schaafwonden en een kneuzing aan haar linkerbeen.

De gemeente, eigenaar van het zwembad, heeft toen gelijk het bad gesloten en onderzoek laten instellen naar het ongeluk. Tijdens de zomersluiting van het overdekte zwembad is het plafond vervangen boven het zwembad en de kleedruimtes.

Eisen gewijzigd

Het onderzoeksrapport van Aboma is deze week naar de gemeenteraadsleden verzonden. Uit het onderzoek is niet gebleken dat er één partij aansprakelijk kan worden gesteld. De huidige dak- en plafondconstructie is volgens de toen geldende voorschriften gebouwd, maar de eisen zijn in de loop van de tijd veranderd. Ook zijn fouten gemaakt in de constructie van het hangende plafond. De aannemer die het dakherstel dit jaar uitvoerde kon niet voorzien dat de werkzaamheden in combinatie met het door vochtigheid verzwaarde isolatiepakket mogelijk de ophangconstructie van het 'vrij hangende' systeemplafond zou kunnen beïnvloeden.

Nader onderzoek

Aboma beveelt de gemeente aan om nader onderzoek te doen naar vergelijkbare situaties in De Carrousel. Ook moeten de beheer-, exploitatie- en onderhoudsplannen met de inzichten uit het rapport aangepast worden. Ook met de BHV-medewerkers is de werkwijze tijdens het ongeluk geëvalueerd en zijn de afspraken aangescherpt.