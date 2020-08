Corona-gastheer voorlopig nog niet in Vechtdal actief

Video Enige Vliegermu­se­um in Europa zit in Ommen, maar hoe lang nog? ‘Als ik niets nieuws vind, gaat alles in de opslag’

9 augustus Uniek in zijn soort, het Vliegermuseum in Ommen heeft honderden, zo niet duizenden vliegers in collectie. Maar het pand waar het enige Europese vliegermuseum zit, aan de Haven Oost, moet wijken voor nieuwbouw. Een nieuwe locatie is nog niet in zicht: ,,Een oude kerk zou het mooiste zijn", zegt de hoeder der vliegerkunst Riks Siemons.