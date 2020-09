Coronakaart: vijf keer zoveel besmettingen, alarmbellen rinkelen in Deventer, Meppel, Nijkerk en Ommen (Zie hier hoe het zit in jouw gemeente)

Interactieve kaartenHet aantal coronabesmettingen neemt rap toe, ook in deze regio. Volgens de laatste RIVM-cijfers is het aantal meldingen in vier weken tijd meer dan vervijfvoudigd. In steeds meer gemeenten, ook in onze regio, komen de cijfers ver boven de ‘alarmbel’ van 7 besmettingen per 100.000 inwoners uit.

Het RIVM meldt dat het percentage positieve tests op alle GGD testlocaties de afgelopen maand is gestegen van 2,5% in de laatste week van augustus naar 7,4% in de afgelopen week.

Van 23 tot en met 29 september meldden de GGD’en 19.326 nieuwe positieve gevallen. Dat is ruim vijf keer meer dan de meldingen in de laatste week van augustus (3.588).

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Signaalwaarde

Op onderstaande kaart zie je het aantal geregistreerde besmettingen per honderdduizend inwoners van een dag geleden. De cijfers zijn uitgesplitst naar gemeente.

Op die kaart wordt van blauw naar rood aangegeven of de betreffende gemeente boven de signaalwaarde uitkomt. Die waarde is momenteel nog vastgesteld op 7 besmettingen per 100.000 inwoners.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Alarmknop

Dit betekent dat vanaf deze waarde mogelijk het aantal besmettingen te hard oploopt om het virus in de hand te houden. Een signaalwaarde functioneert als het ware als een ‘alarmbel’ om met urgentie naar de situatie te kijken.

Uit de cijfers blijkt dat de alarmknop in veertien van de 36 gemeenten in onze regio inmiddels is ingedrukt en dat Ommen (27), Nijkerk (23), Meppel (20) en Deventer (18) de meeste besmettingen noteerden per 100.000 inwoners.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Jonge mensen besmet

Het RIVM meldt verder dat het grootste aantal mensen met een positieve testuitslag per 100.000 inwoners is nog steeds te vinden in de leeftijdscategorie 20-29 jaar. In alle leeftijdsgroepen vanaf 10 jaar is een sterke stijging zichtbaar in het aantal vastgestelde besmettingen.

Ook het aantal reguliere ziekenhuisopnames en IC-opnames ten gevolge van corona, neemt volgens de overheidsdienst hard toe.

Strengere maatregelen blijken dus noodzakelijk om verdere verspreiding van het coronavirus niet verder op te laten lopen. Iets wat niet overal lijkt doorgedrongen.

Volledig scherm Het aantal besmettingen blijft toenemen, steeds meer gemeenten, ook in onze regio, komen boven de zogenaamde 'signaalwaarde 7' uit. © Screenshot LocalFocus

Coronagolf(club)

In Hengelo namen sommigen de tweede coronagolf wel erg letterlijk door deel te nemen aan een toernooi van de plaatselijke golfclub Driene terwijl ze wisten dat ze mogelijk waren besmet.

Jacqueline Bijkerk, die samen met haar man het clubhuis van Driene beheert, toonde zich verontwaardigd over hun laksheid. ,,Ik snap niet dat als je weet dat je partner of jezelf, mogelijk besmet is met corona, dat je dan toch gezellig naar het clubhuis komt. Ik vind het te erg voor woorden.”