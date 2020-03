Coronavirus bereikt ook Ommen: besmette inwoner ‘maakt het goed’

,,Begin van de middag heb ik gesproken met de contactpersoon namens de familie’’, aldus burgemeester Hans Vroomen in een persbericht. ,,Via hem heb ik de patiënt en de mensen in de directe omgeving veel sterkte gewenst. Laten we hopen op een spoedig herstel.’’

Dat de besmetting nu ook is opgedoken in Ommen, komt volgens Vroomen ‘niet als een verrassing’. ,,Het virus verspreidt zich namelijk in een hoog tempo. Juist daarom is het zo belangrijk dat we allemaal de landelijke aangescherpte maatregelen opvolgen.’’