Crosswagen in Beerzerveld vliegt in brand

Bouw van de Ommer Vechtzomp komt ondanks corona nu écht van de grond

20 augustus De bodem is al in volle vaart gelegd. En daarmee is de bouw van een Vechtzomp in Ommen écht begonnen. Maar het duurt nog wel even voordat het vaartuig in het water ligt. Toch wil de stichting vooral het momentum van nu vasthouden.