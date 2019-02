CU Ommen wil tuinen groener met Operatie Steenbreek

De ChristenUnie in Ommen wil stimuleren dat bestrating in tuinen wijkt voor verfrissend groen. Daarvoor dient de fractie donderdagavond tijdens de raadsvergadering een motie in, waarmee het Ommer college wordt opgeroepen de zogeheten ‘Operatie Steenbreek’ op te nemen in de duurzaamheidsplannen van de gemeente. Door die vergroening van de eigen tuin kan hemelwater beter in de bodem zakken en loopt het niet via het riool weg. Dat is beter voor de natuur en het klimaat, aldus de Ommer raadsfractie.