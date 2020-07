Dan staat ineens een ‘stretch limo’ voor je huis: bijzonder afscheid groep 8 Stegeren

Prikpost en deel polikli­niek Saxenburgh tijdelijk in gemeente­huis Ommen

30 juni Inwoners van Ommen en omstreken kunnen vanaf maandag 6 juli weer in hun eigen stadje terecht voor poliklinische zorg. Een deel van de bestaande polikliniek in zorgcentrum Oldenhaghen, die sinds half maart was gesloten in verband met coronamaatregelen, gaat weer open. Daarnaast mag Saxenburgh tijdelijk gebruikmaken van enkele ruimtes in het gemeentehuis. Bijvoorbeeld voor de prikpost.